Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Я тут, на авіабазі "Рамштайн", де завтра буду приймати Контактну групу з питань оборони України з понад 40 країнами-союзниками та партнерами, щоб продовжити нашу важливу роботу з підтримки найбільш нагальних потреб України у безпековій сфері", – йдеться в повідомленні.

I’m here at @RamsteinAirBase where tomorrow I will be hosting the Ukraine Defense Contact Group with more than 40 allies & partner nations to continue our important work towards supporting Ukraine’s most urgent security assistance needs. pic.twitter.com/sfpvyxDn83