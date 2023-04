Про це він повідомив у своєму Twitter.

"У мене позитивний результат тесту на COVID-19, і тому, на жаль, мені доведеться відкласти свій візит до Китаю", – повідомив Боррель.

Він зазначив, що почувається добре, а також не має жодних симптомів.

I have tested positive for covid-19 and therefore unfortunately will need to postpone my visit to China.



I am feeling well and have no symptoms.