У зустрічі, яка відбулася наприкінці лютого в храмі Далай-лами в індійському Дхарамсалі, взяли участь близько 100 молодих людей, але відео розповсюдили тільки зараз. Хлопчик на заході підійшов до мікрофона на заході та запитав Далай-ламу, чи можна його поцілувати. 87-річний Далай-лама сказав хлопчику піднятися на платформу, де він сидів. Дитина поцілувала його та обійняла. Далай-лама тримав хлопчика, потім поцілував його в губи.

"І посмокчи мій язик", — сказав тоді Далай-лама, висунувши язика чоло до чола з учнем. Хлопець швидко висунув власний язик, Далай-лама розсміявся і знову обійняв хлопчика", - сказано у повідомленні.

Після поширення відео поведінку Далай-лами Тензіна Г'ятсо, що є найсвятішою фігурою в тибетському буддизмі, багато хто назвав "недоречною", "скандальною" та навіть "огидною". У відповідь в офісі Далай-лами заявили, що його поведінка була "невинною та грайливою".

"Його святість хоче вибачитися перед хлопчиком і його сім’єю, а також його численними друзями по всьому світу за біль, яку могли завдати його слова. Його святість часто дражнить людей, яких він зустрічає, у невинній та грайливій формі, навіть публічно та перед камерами. Він шкодує про інцидент", – сказано у заяві.

The Dalai Lama is clearly pedo inclined.



He wrote a statement (in third person) after we posted the clip below. https://t.co/7JC5Q6Fgqh pic.twitter.com/OXYu4cyJVX