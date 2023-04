Про це повідомляє ВВС.

Скульптурна композиція знаходиться в Ліверпулі, де пройде пісенний конкурс. Статуя є символом спадщини міста, тому саме її перевдягнули у вишиванки для спеціального фільму, який знімає BBC, що займається підготовкою конкурсу. Його покажуть під час шоу.

Цьогорічний конкурс Євробачення Велика Британія проводитиме від імені України, тому багато чого в оформленні події нагадуватиме український колорит.

Ця статуя The Beatles була встановлена на набережній у грудні 2015 року з нагоди 50-річчя останнього концерту легендарного гурту в Ліверпулі в Liverpool Empire Theatre. Це найпопулярніше місце для селфі в місті.

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2023 відбудеться в Ліверпулі 9 і 11 травня (перший і другий півфінали) і 13 травня (гранд-фінал). Україну представлятиме гурт TVORCHI з піснею Heart of Steal.

The Fab Four like you've never seen them before! 🇺🇦



Liverpool's famous Beatles statue has been styled in traditional Ukrainian Vyshyvankas sourced from Ukraine, for some special BBC filming set to air as part of #Eurovision2023 pic.twitter.com/qKf8yViRvD