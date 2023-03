Про це Блінкен написав у своєму Twitter.

Блінкен зауважив, що напади Мілорада Додіка на основні права та свободи в Республіці Сербській, яка входить до складу Боснії та Герцеговини, показують, що він перебуває на авторитарному шляху президента Путіна.

"Держдеп в особі посла Майкла Мерфі (посол США у Боснії та Герцеговині. - Ред.) продовжує виступати за демократичне та процвітаюче майбутнє, якого заслуговують усі громадяни Боснії та Герцеговини", – написав Блінкен.

Milorad Dodik’s attacks on basic rights and freedoms in Republika Srpska show he is on President Putin’s authoritarian path. @StateDept, represented by Amb. Murphy, continues to advocate for the democratic and prosperous future that all citizens of Bosnia and Herzegovina deserve.