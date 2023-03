Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Ми тебе ніколи не забудемо. 80 бойових вильотів, 70 з яких - під час повномасштабного вторгнення. Орден "За мужність" III ступеня отримав у серпні 2022 року", - йдеться в дописі Міноборони.

We will never forget you.

Major Denys Kyrylyuk, deputy commander of the tactical aviation brigade's aviation squadron 831, died on March 28.

80 combat sorties, 70 of which took place during a full-scale invasion.

He received the Order of Courage III degree in August 2022. pic.twitter.com/jp1BdFfvpg