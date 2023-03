СМІ називають події в Ізраїлі "історичним загальним страйком", оскільки гнів і хвилювання через плани прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху послабити судову систему досягли піку.

Number of protesters is increasing minutes by minutes in all cities of Israel pic.twitter.com/LGFF4clRJp

Натовпи громадян пройшли до Кнесету, вимагаючи припинити перегляд судової системи, які, на думку деяких, загрожують демократичним основам країни. Початковий страйк був скликаний Histadrut, найбільшою федерацією профспілок Ізраїлю, і до нього приєдналися або підтримали працівники багатьох секторів. Федерація повідомила, що критично важливі служби, такі як лікарні, пожежники та електричні компанії, працюватимуть за графіком суботи. Заклади харчування та дитячі садки працюватимуть у звичному режимі, громадський транспорт продовжить курсувати.

"Дії, які можуть поставити під загрозу життя людей і безпеку країни, не будуть вживатися. Зупиніть цей судовий процес, поки не пізно", – сказав лідер федерації Арнон Бар-Давід, звертаючись безпосередньо до Нетаньяху.

Медсестри, працівники аеропорту та багато інших скоротили робочий день або пішли з роботи.

Головний аеропорт Ізраїлю Бен-Гуріон Тель-Авів у понеділок оголосив про негайне припинення всіх рейсів, що вилітають, у рамках страйку.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав протестувальників в Єрусалимі поводитися відповідально.

"Я закликаю всіх демонстрантів в Єрусалимі, праворуч і ліворуч, поводитися відповідально і не діяти насильницько. Ми братерський народ", – написав він у Twitter.

Понад два десятки ізраїльських мерів оголосили голодування через судову реформу.

Israel is setting an example for the entire world. When a tyrant tries to overthrow democracy - you head out to the streets! 🚨 pic.twitter.com/D7VNcjZiEo