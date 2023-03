Так Боррель відреагував на оголошений президентом РФ Путіним намір перекинути в Білорусь ядерне озброєння.

"Розміщення в Білорусі російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію і загрозу європейській безпеці", - написав Боррель у своєму Twitter-акаунті.

Він підкреслив, що Білорусь все ще може зупинити це, і "це її вибір".

Боррель наголосив, що в будь-якому разі ЄС готовий відповісти на ескалацію подальшими санкціями.

#Belarus hosting Russian nuclear weapons would mean an irresponsible escalation & threat to European security. Belarus can still stop it, it is their choice.



The EU stands ready to respond with further sanctions.