Про це він написав у своєму Twitter.

"Росія знову атакувала Україну іранськими безпілотниками, цілячись по навчальних закладах, і здійснила ракетну атаку по житловому будинку в Запоріжжі.

Саме тоді, коли Путін заявив президенту Сі про необхідність "мирного врегулювання", Росія знову скоює воєнні злочини", – написав Боррель.

Ukraine has been attacked again by Russia with Iranian drones, targeting educational facilities & a missile attack on a residential building in Zaporizhzhia



Just when Putin expressed need for “peaceful settlement” to President Xi, Russian again commits war crimes.