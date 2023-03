Про це повідомляє видання Sky News.

Військова база в Жешуві знаходиться за 90 кілометрів від кордону з Україною. З міркувань безпеки візит тримався в секреті доти, доки принц не покинув базу.

Там принц Уельський поспілкувався з міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком і військовослужбовцями територіальних сил оборони Польщі, щоб дізнатися про підтримку, яку вони надають Україні, похваливши їхню "пристрасть" і "рішучість захищати наші спільні свободи".

Принц Вільям також відвідає Варшаву і центр розміщення, який допомагає українським сім'ям, що втекли від війни.

William Prince of Wales makes a surprise visit to Poland to visit Polish and British troops near the border with Ukraine #Royals #Poland #PrinceofWales #PrinceWilliam #Ukraine pic.twitter.com/KdM7SUIqgs