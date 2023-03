ЗСУ за допомогою Crotale NG здійснили два пуски по російській крилатій ракеті.

"Перший: не влучив у ціль. Другий: у ціль!" – йдеться у твіті міністерства.

French short-range air defense system "Crotale NG" is in service with the #UAarmy.

Two launches targeting a russian cruise missile.

First one: missed the target.

Second one: Goooal!



🎥@GeneralStaffUA pic.twitter.com/3gWVbX33nJ