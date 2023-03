Про це повідомив проєкт Ukraine Weapons Tracker у Twitter у неділю, 19 березня.



На оприлюдненому відео видно, як російський літак безуспішно намагається збити набагато легший Bayraktar TB-2. Для цього він використовує реактивний струмінь у такий же спосіб, як і при зіткненні з американським дроном MQ-9 Reaper.



"Невідомо, чому для знищення БПЛА не використовувалися ракети класу "повітря-повітря", проте, ймовірно, пілот не знав, що це за безпілотник і хто ним керує", - йдеться у повідомленні.

#Ukraine: Everyone heard about the recent MQ-9 incident- but we received a recent video that shows a Russian fighter unsuccessfully attempting to take down a much lighter Bayraktar TB-2 over the Black Sea near the coast of Crimea using jet wash in a similar manner. pic.twitter.com/YFAxqaaLz9