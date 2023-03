Відео Європейське командування США опублікувало на своєму офіційному сайті.

У EUCOM нагадали, що 14 березня два російські винищувачі Су-27 здійснили "небезпечне" і "непрофесійне" перехоплення американського MQ-9 Reaper.

"Російські Су-27 скидали паливо на MQ-9 і врізалися в його гвинт, через що американським силам довелося затопити свій безпілотник у міжнародних водах", — ідеться в повідомленні.

На опублікованому відео видно, що російський винищувач скидає своє пальне, щоб, імовірно, спричинити пошкодження обладнання безпілотника, щоб він перестав летіти та впав.

Також на відео видно, що після прольоту російського Су-27 лопаті гвинта безпілотника зазнали ушкоджень: одна була практично зруйнована, а друга — вигнулася в протилежний бік.

З’явилося відео, як російський Су-27 скидає паливо і пошкоджує лопаті безпілотника MQ-9

Зазначимо, що з відео складно сказати, що призвело до пошкодження гвинта — фізичний контакт із корпусом російського Су-27 або паливо, яке скидав літак.

Official footage released by the U.S. Air Force of the collision between a Russian Su-27 and US MQ-9 over the Black Sea. pic.twitter.com/kZaYUyXzVm