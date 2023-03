Про це свідчить заява Вершиніна та повідомлення Кубракова у Twitter-акаунті.

"Російська сторона, наголошуючи на пакетному характері запропонованих генсекретарем ООН Антоніу Гутеррішем стамбульських домовленостей, не заперечує проти чергового продовження чорноморської ініціативи після закінчення другого терміну 18 березня, але тільки на 60 днів", — сказав Вершинін на зустрічі з представниками ООН.

Глава Міністерства інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що угода "Чорноморська зернова ініціатива" передбачає продовження щонайменше на 120 днів.

"Позиція Росії про продовження угоди тільки на 60 днів суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН. Ми чекаємо офіційної позиції ООН та Туреччини як гарантів ініціативи", — написав Кубраков.

#BlackSeaGrainInitiative agreement involves at least 120 d. of extension, therefore Russia's position to extend the deal only for 60 d. contradicts the document signed by Turkey & the UN. We're waiting for the official position of @UN & Turkey as the guarantors of the initiative