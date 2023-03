Про це посол Німеччини у Великій Британії Мігель Бергер написав у своєму Twitter-акаунті.

"Після кількох тижнів навчання українських солдатів використанню бойових танків Leopard 2 у Мюнстері в Німеччині добігає кінця", — написав Бергер.

За його словами, незабаром українські військові зможуть використовувати сучасні німецькі танки, 18 з яких найближчими днями відправляться в Україну.

After several weeks, the training of Ukrainian soldiers in the use of Leopard 2 battle tanks in Munster in Germany is nearing completion.

The soldiers are now able to use the modern main battle tanks, 18 of which Germany is sending to Ukraine in the coming days. pic.twitter.com/qymXHzNbuk