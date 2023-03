Американська кіноакадемія відзначила нагородою стрічку, що розповідає про отруєння російського політика Олексія Навального у 2020 році на борту літака, який летів із Томська до Москви.

Отримувати статуетку разом командою фільму вийшла в криваво-червоній сукні дружина Юлія Навальна з дітьми. У своїй промові вона жодним словом не згадала війну в Україні.

Члени команди стрічки, яку знімали у Лисичанському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, - данський режисер Сімон Леренг Вільмонт, український режисер і лінійний продюсер фільму Азад Сафаров, головні героїні фільму виховательки Ольга Вікторівна Тронова і Маргарита Миколаївна Бурлуцька та інші – знаходилися в залі Dolby.

У Мережі почався справжній шквал критики на адресу Американської кіноакадемії за такий вибір. Зокрема, користувачі залишають коментарі під постом про перемогу "Навального" у Twitter організаторів Оскара.

Congratulations to 'Navalny,' this year's Best Documentary Feature Film! #Oscars95 pic.twitter.com/xOp8ujCa4k