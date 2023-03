Про це повідомляють російські ЗМІ.

Інцидент стався під час приземлення, коли гелікоптер російського чиновника сідав у Єкатеринбурзі недалеко від Білоярської АЕС.

Сам Медведєв не постраждав, але назад повертався вже наземним транспортом. Стверджується, що його не було на борту, який потрапив в аварію.

Під час приземлення один із гелікоптерів кортежу Медведєва зачепив дорожній знак. Внаслідок цього сталося від'єднання хвостового гвинта.

На оприлюднених знімках група людей стоїть біля гвинта вертольота.

A Mi-8 helicopter reportedly related to Medvedev’s motorcade, had its tail rotor torn off. Helicopter hit a road sign while landing at the Beloyarsk nuclear power plant. - Russian media pic.twitter.com/KRIwlkRtqQ