Про це в Twitter повідомила моніторингова група "Білорускі Гаюн".

"У Мачулищах пролунала повітряна тривога. За словами місцевих жителів, сирена спрацювала близько 13:40 і тривала близько 3-4 хвилин. Судячи з місцевих чатів, жителів не попередили про тестування систем оповіщення", — йдеться в повідомленні.

An air alert went off in Machulishchy.

According to local residents, the siren went off at around 13:40 (Minsk time) and lasted for about 3-4 minutes.

Judging by local chatrooms, residents were not warned about the testing of warning systems. pic.twitter.com/dC6DWCxz19