Про це в Twitter пише командування військ США у Європі.

"Літак E-6B Mercury Військово-морських сил США, підпорядкований першому крилу Стратегічного командування США, нещодавно прибув до Ісландії, виконуючи операції у зоні відповідальності Європейського командування Збройних сил США", – йдеться у повідомленні.

І Ісландії члени екіпажу літака зустрілися з послом США.

E-6B Mercury, який ще називають літаком судного дня. Літак — це повітряний командний пункт ВМС США. З нього можна зв'язуватися з атомними підводними човнами стратегічного призначення, що є носіями міжконтинентальних балістичних ракет.

A @USNavy E-6B Mercury assigned to @US_STRATCOM Wing One arrived in #Iceland recently, while conducting operations in the USEUCOM area of responsibility. The crew met w/U.S. Ambassador to Iceland Carrin Patman & other diplomatic & military leaders. #WeAreNATO @usembreykjavik pic.twitter.com/CLYdl86kP4