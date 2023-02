У центрі Кишинева зібралися кілька тисяч людей. Організатори акції вимагають від уряду Молдови сплатити комунальні рахунки усіх громадян країни за зимові місяці. Учасники акції ухвалили резолюцію з вимогою до уряду щодо сплати рахунків за населення, термін якої спливає за сім днів, повідомляє NewsMaker.

Протест мав відбуватися біля будівлі парламенту, однак звідти люди перемістилися до театру опери та балету "щоб уникнути провокацій". Поліція вважає це порушенням умов проведення акції.

A protester in Moldova said that «only Russia will help us, only Russia». Her phrase is heard on the video. That is the true purpose of the protests. pic.twitter.com/GLFO1NWPKI