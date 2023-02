Видання пише, що турецькі рятувальники продовжують пошукові роботи задля порятунку не тільки людей, але й тварин. Завдяки цьому під завалами будинку вдалося віднайти коня на 21 день після стихійного лиха.

"Коня оглянули ветеринари, надали необхідну допомогу, після чого його передали щасливому власнику. В результаті катастрофічного землетрусу на південному сході Туреччини постраждали не тільки люди, а й тварини. Особливу радість викликає порятунок домашніх тварин зараз, коли завершилися операції з порятунку людей", - сказано у повідомленні.

