Національний банк отримав можливість за рішенням суду розпочати примусову реалізацію акцій ПрАТ “Білоцерківська Теплоелектроцентраль”.

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Це стало можливим завдяки рішенню Господарського суду Київської області, який 16 лютого 2023 року задовольнив позов Національного банку до АТ “Білоцерківська Теплоелектроцентраль” про звернення стягнення на передані в заставу НБУ акції ПрАТ “Білоцерківська Теплоелектроцентраль”. АТ “Білоцерківська Теплоелектроцентраль” належить 40% акцій ПрАТ “Білоцерківська Теплоелектроцентраль”, які підлягатимуть продажу на прилюдних торгах у порядку, встановленому Законом України “Про виконавче провадження”.

АТ “Білоцерківська Теплоелектроцентраль” є майновим поручителем за зобов’язаннями банку “Фінанси та Кредит” перед Національним банком за кредитами рефінансування, з яких непогашеними залишається 1,439 млрд грн.

АТ “Білоцерківська Теплоелектроцентраль” у 2015 році уклало з Національним банком договір застави корпоративних прав на частку в статутному капіталі ПрАТ “Білоцерківська Теплоелектроцентраль” у забезпечення виконання зобов’язань за наданими банку “Фінанси та Кредит” кредитами рефінансування.

У 2015 році Костянтин Жеваго, який на той час був власником банку “Фінанси та Кредит”, уклав з Національним банком договір поруки, взявши на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості фінансової установи перед Національним банком.

Оскільки К. Жеваго не виконував взяті на себе зобов’язання за договором поруки, Національний банк у 2016 році звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з позовом про стягнення заборгованості.

1 жовтня 2019 року суд повністю задовольнив позов, водночас відмовивши в зустрічному позові К. Жеваго про визнання недійсним договору поруки.

Рішення набрало законної сили. Національний банк у 2018 році звернувся до господарського суду Київської області з позовом з метою звернення стягнення на передані в заставу НБУ акції ПрАТ “Білоцерківська Теплоелектроцентраль”.

За час розгляду справи в суді першої інстанції АТ “Білоцерківська Теплоелектроцентраль” вживало заходи, спрямовані на затягування розгляду позовної заяви, залучаючи, зокрема, третіх осіб – акціонерів ПрАТ “Білоцерківської Теплоелектроцентраль” – юридичні компанії-нерезиденти Lavoy Alliance Ltd, Dalebrook Consultants Ltd, Mulready Ventures Ltd, Link Business Solution Ltd, Frold Project Ltd, Univita Inc., а також систематично намагаючись відкласти розгляд справи, призначити експертизу, зупинити розгляд справи тощо.

АТ “Білоцерківська Теплоелектроцентраль” також неодноразово намагалося уникнути своїх зобов’язань перед Національним банком шляхом втечі в банкрутство. Спроби виявилися марними.

Національний банк довів у судовому порядку незаконність порушення провадження у справі про банкрутство АТ “Білоцерківська Теплоелектроцентраль”.

Це надалі стало фундаментальним чинником для відмов у прийнятті судом наступної заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство АТ “Білоцерківська Теплоелектроцентральˮ та унеможливило використання банкрутства як інструменту затягування розгляду основної справи.

Попри дії, спрямовані на затягування розгляду справи, а в деяких випадках і уникнення відповідальності з боку АТ “Білоцерківська Теплоелектроцентраль”, Національному банку вдалося відстояти свою правову позицію в суді.

Станом на сьогодні на розгляді в господарських судах перебуває справа щодо звернення стягнення на акції ПрАТ “Білоцерківська теплоелектроцентраль”, власником яких є юридична особа-нерезидент Mulready Ventures Ltd, а також справа щодо звернення стягнення на єдиний майновий комплекс ПрАТ “Білоцерківська теплоелектроцентраль”.

Загальний обсяг залишку заборгованості банку “Фінанси та Кредит” перед Національним банком за кредитами рефінансування становить 6,201 млрд грн.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк 17 вересня 2015 року ухвалив рішення про віднесення банку "Фінанси та Кредит" до категорії неплатоспроможних.

На момент ухвалення цього рішення акціонером банку був Костянтин Жеваго, який опосередковано володів часткою 97,67% акцій.