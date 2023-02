Про це кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк написав у своєму Twitter-акаунті.

"Посли ЄС не дійшли згоди щодо десятого пакета санкцій проти Росії", — заявив Йозвяк.

За його словами, посли країн ЄС мають намір знову зібратися завтра, щоб продовжити переговори.

Журналіст нагадав, що раніше Євросоюз заявив про намір ввести десятий пакет санкцій у день річниці вторгнення Росії в Україну. До 24 лютого у європейських чиновників залишилася доба.

no agreement among EU ambassadors today on the 10th sanctions package on #Russia. talks continue tomorrow. getting worryingly close to the "self-imposed" deadline of 24 feb....#Ukraine