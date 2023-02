Таку думку висловив Президент Естонії Алар Каріс у своєму Twitter.

"Якщо хтось думав, що Росія зацікавлена в мирі найближчим часом, подумайте ще раз. Сьогоднішня промова чітко дала зрозуміти – цілі Москви незмінні, вони готові до тривалого та ворожого протистояння із Заходом і не потерплять внутрішньої незгоди. Сталін, мабуть, посміхався в могилі", – написав він.

If anyone was thinking #Russia is interested in peace any time soon then think again. Today’s speech made it clear - Moscow’s aims are unchanged, they are ready for a long&hostile confrontation with the West&will not tolerate internal dissent. Stalin must have smiled in his grave