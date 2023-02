Президент США Джозеф Байден опублікував сумісний пост з Президентом Володимиром Зеленським про свій візит в українську столицю.

Відповідну публікацію він зробив у соціальній мережі Instagram, передають Українські Новини.

"One year later, Kyiv stands. Ukraine stands. Democracy stands. America - and the world - stands with Ukraine", - йдеться у підписі до фото.

Однак, вищевказана цитата у підписі дубльована українською мовою.

"Рік потому Київ стоїть. Україна стоїть. Демократія стоїть. Америка - і світ - стоїть з Україною", – написано у пості американського президента.

Скріншот сторінки Президента США. Instagram / Potus.

На фото Байден разом із Зеленським йдуть поблизу Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на Алеї сміливості з'явилася табличка з ім'ям Президента США Джозефа Байдена.

Голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") вважає, що візит президента США Джозефа Байдена до України – сигнал, спрямований президенту Росії Володимиру Путіну, що РФ вже програла війну.