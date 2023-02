Про це пише агентство Reuters із посиланням на заяву міністра спорту Литви Юргіти Сюгздінієне.

Повідомляється, що раніше президент України Володимир Зеленський взяв участь в онлайн-зустрічі з міністрами спорту 35 країн.

Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули вже 228 спортсменів і тренерів.

"Якщо буде спортивна Олімпіада з убивствами та ракетними ударами, ви знаєте, яка збірна посяде перше місце... Терор і олімпізм — дві протилежності, їх не можна поєднувати", — сказав Зеленський.

Литовський міністр спорту Юргіта Сюгздінієне під час зустрічі сказала, що країни одностайні в тому, щоб не пустити російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду.

Міністр спорту Сполученого Королівства Люсі Фрейзер після зустрічі із Зеленським та іншими міністрами написала у своєму Twitter-акаунті, що обговорення цього питання було "продуктивним".

"Це була дуже продуктивна зустріч між 35 країнами, і я чітко позначила позицію Великої Британії: доки Путін продовжує свою варварську війну, Росія і Білорусь не повинні бути представлені на Олімпійських іграх", — написала Фрейзер.

A privilege to host @ZelenskyyUa today at our summit on Olympic participation.



It was a very productive meeting between 35 nations, and I made the UK's position very clear: as long as Putin continues his barbaric war, Russia and Belarus must not be represented at the Olympics. pic.twitter.com/ohN9eFriKg