"Потужна трійка" - U.S. Department of Defense, U.S. Department of State, USAID,- спите? Пише журналіст Сергій Лямець в своєму Facebook.

Артем Шило, керівник Главку І СБУ, сьогодні оприлюднив скандальний пост. У ньому він обіцяє "выдернуть язык и сломать руки" тим, хто підробив скріни російського паспорту своєї дружини. Свої погрози він виконає, щойно його буде звільнено з посади керівника Головного управління СБУ з контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму.

Згодом його дружина перепостила обіцянку чоловіка і додала, що тепер вона спокійна. А її фото на російському паспорті – то є підробка, підтвердила пані Шило.

Зараз цих постів немає, і ФБ вбачає у них ознаки насильства. Але ви можете побачити їх за цим посиланням.

Ситуація тут непроста. У тому, що паспорт дружини Шила підроблений, я не маю жодного сумніву. А ось у тому – хто зробив цей шедевр фотошопу – маю дві однаково ймовірні версії.

Перша версія – це хтось дійсно намагався скомпрометувати Артема Шило, підробивши фото російського паспорту його дружини.

Не кажу вже, що це тупо та підступно. Я готовий допомогти Артему відновити честь родини. Принаймні, допомогти морально.

Але є друга версія, однаково ймовірна – що цю підробку влаштував хтось в інтересах Артема Шила. Не кажу, що він сам сидів за фотошопом. Але ідея створити міні-скандал є дуже зрозумілою.

Лише нещодавно "Українська правда" оприлюднила начебто скрін російського паспорту т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва. А згодом, коли цей скрін виявився підробкою, УП принесла свої вибачення. А власне пан Лієв почав виглядати як дуже порядна людина. Він отримав певний імунітет від наступних шкандалів.

Отже, чому б не імітувати таке саме? Я не стверджую, що це так – просто висуваю гідну версію. Ну уявіть, хтось публікую відверту брехню – скріншот нібито російського паспорту дружини високопосадовця з СБУ. Той обурюється та навіть перетинає межу – переходить на фєню та обіцяє порішати питання як чоловік. Але Артем, як справжній офіцер, обіцяє це зробити лише після звільнення. Згодом і дружина доєднується та дякує чоловікові. Як глядач мильних шоу, голосую "за". Зробив би те саме.

Але як журналіст, який трохи бачив різне, я голосую "проти". Я б навіть сказав, що цей крок є доволі недолугим. Бо треба розуміти, як українці сприймають такі речі. Сприймають це як неповагу до суспільства.

Нагадаю, Артем Шило – це не Залужний і не Зеленський. Він не є героєм фронту і не героїчним борцем з російським бізнесом в Україні. Рівно навпаки, його підозрюють у "не помічанні" російського бізнесу в Україні під час війни. А ще – у корупції.

Нагадаю передісторію пана Шила.

Ви, можливо, вже забули гучне розслідування Bihus.info "Спецагент Шило: майно на $4 млн, скандал з 1хBet і зв'язок з Татаровим". Журналісти показали ймовірні зв’язки чиновника з російським бізнесом в Україні.

Артем Шилом, керівником Головного управління СБУ з контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму.

Цей підрозділ був створений літом 2022 року, і мав займатися протидією впливу російського бізнесу в Україні. Проте за півроку роботи гучних публічних результатів роботи департаменту небагато. Цілісного арешту та вилучення активів російських олігархів не відбулося. Навпаки, відбуваються мало зрозумілі явища, коли арештовують поодинокі активи, натомість інші російські бізнеси залишаються поза увагою силовиків. Така вибірковість вказує або на непрофесійність, або на кулуарні домовленості, які є класичним випадком корупції.

Нібито гучною перемогою стало оголошення підозри голові Центробанку Росії Ельвірі Набіуліній за запровадження «рубльової зони» на тимчасово окупованих територіях. Звучить гарно, але жодного зиску Україна з того не отримала. Мляві коментарі, зокрема, Міністерства юстиції України вказують на те, що у вилученні російських активів панує цілковитий хаос.

Натомість пошукайте в інтернеті публікації щодо російського грального бізнесу. Напевно ви натрапите на статті про 1xBet. Цей оператор офіційно визнав, що його юридична особа на росії перераховує "нашим ребятам, героям спецоперации" 1% від доходів. Тобто, вони фінансували збройну агресію проти України.

Зухвалість цього випадку у тому, що майже 11 місяців війни російські букмекери працювали в Україні. Вони навіть отримали офіційну ліцензію.

За даними ЗМІ, їх інтереси в Україні лобіював Борис Баум, впливовий представник грального бізнесу, якому приписують тісну взаємодію із так званими "лужніковськими". Це назва потужного кримінального угрупування з росії.

У 2020 році "Бабель" писав, що Борис Баум (тоді він розпоряджався грошима на боротьбу з коронавірусом) був позаштатним радником заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенко. До речі, нещодавно звільненого президентом Володимиром Зеленським.

А ще у січні 2023 року президент підписав санкції РНБО проти Royal Pay - одного з гаманців 1xBet. І лише зараз (!!) очікуються санкції проти компанії безпосередньо.

За повідомлення ЗМІ, Артем Шило замість протидії російському бізнесу в Україні, навпаки допоміг 1xBet зайти на наш букмекерський ринок. І це дані – не публікація "зливних бачків". Це, увага, Bihus.info. Звісно, інформацію треба перевіряти під час слідства. Але зауважте цікавий факт. Публікації не спростовані фігурантом. На видання не подавали до суду. Просто зробили вигляд, наче нічого не було. Хоча мова у розслідуваннях йшла не стільки про корупцію, скільки про співпрацю з ворогами України.

Повертаючись до "лужніковських", маємо певний набор фактів. Борис Баум, до якого немає питань з боку департаменту Шила, є виходцем з лужніковского ОПГ, яке контролює замголови держдуми рф Алєксандр Бабаков. Як відомо, тому належить потужна група VS Energy, яка контролює в Україні п’ять обленерго та одну з найбільших готельних мереж.

Аж до грудня 2022 року у Бабакова, який публічно закликав розстрілювати "закордонних найманців" ЗСУ, в Україні все було добре. Лише у грудні (!!) суд наклав арешт на активи. Проте VS Energy продовжує контролювати об’єкти національної критичної інфраструктури, від яких залежить енергопостачання п’яти областей України. Департамент СБУ Шила впродовж майже року повномасштабної війни робить вигляд, ніби "не бачить" цього.

Дуже схоже, що хаос у протидії росіянам — це контрольований хаос.

Ще більше глядачів вразив казково багатий стиль життя його дружини. Виявилося, що цей стиль жодними чином не відповідає доходам, які офіційно отримала родина.

Після публікації розслідувань дружина закрила доступ до своїх сторінок в Instagram та Facebook. Втім, скріншоти з її постами продовжили гуляти інтернетом. Справу намагалися владнати тихо, але дуже схоже, що зробити це не вдалося.

Що нам відомо з розслідування? Дві трикімнатні квартири в елітному ЖК "Новопечерські липки" – у власності самого Шила, їхня ринкова вартість – більше $700 тисяч. Ці квартири були придбані під час війни, у травні 2022 року.

Поруч, у тих самих «Липках», дружина Шила має у власності двокімнатну квартиру та комерційну нерухомість на понад $2 млн.

Також дружина Шила володіє сукупно 275 кв.м. в клубному будинку в центрі Києва, де в неї розташований салон краси. Ринкова вартість цього приміщення сягає ще $1 млн.

Ну і найулюбленіша українська тема – автомобілі. На дружину Шила записані два автомобілі Mercedes та Toyota Camry. А на батька Шила — записаний будинок під Києвом.

Питань немає, заробітня платня в співробітника СБУ має бути достойною. Але все одно, вона не могла скласти кілька мільйонів доларів за кілька років. Дивним чином, офіційної реакції Офісу президента на журналістське розслідування Bihus.info не було, і досі немає.

Отже, підсумовуючи справу Шила. Як ситуація виглядає зараз для стороннього спостерігача?

Маємо два світи.

У першому є дуже швидкі реакції на повідомлення про корупцію. Там відсторонюють та знімають чиновників за першої підозри, бо на рахунку кожна копійчина для фронту, а зашквари одного дискредитують усіх, тому реагують максимально жорстко. Але цей перший світ – нажаль, казковий.

Є світ другий, абсолютно реальний. В ньому дуже класно і впевнено почувають себе такі хлопці, як Артем Шило. Протягом декількох місяців кращі фактчекери і розслідувачі країни надаються незаперечні пруфи його провини, але рішення по фігурантам чомусь ніхто не приймає.

Проте, маємо надію на "Потужну трійку". U.S. Department of Defense, U.S. Department of State, USAID та U.S. Embassy in Ukraine, прошу звернути увагу на цей кейс.