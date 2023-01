Про це повідомляє низка ЗМІ та OSINTdefender у Твітері.

Спочатку з'явилася інформація про вибух та пожежу у місті Ісфахан. Видання Iribnews стверджувало, що безпілотник атакував завод Міністерства оборони, який спеціалізується на виробництві боєприпасів. За словами заступника з питань політичної безпеки очільника Ісфахана Мохаммад-Реза Джан Нішарі, атака нібито була невдалою. Він стверджував, що один з безпілотників збило ППО, а інші потрапили в оборонні пастки. Чиновник повідомив, що внаслідок повітряної атаки було завдано незначних пошкоджень даху заводу, обійшлося без жертв, при цьому центр не виведено з ладу.

Також стало відомо про сильну пожежу у місті Азершехр, Східний Азербайджан. Там загорівся завод з виробництва автомобільної хімії. Через сильну пожежу вибухнули резервуари з готовою продукцією. Про загиблих та постраждалих не повідомляється. Щодо причин пожежі надходить суперечлива інформація.

Також стало відомо про вибухи на авіабазі Носі в іранському місті Хамадан. Нібито її теж атакували безпілотники.

У деяких районах Тереграну чутно стрілянину. Повідомляють, що подекуди зникло світло.

Є відео з різних частин країни.

