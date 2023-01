Так, міністерка закордонних справ Франції повідомила, що прибула до Одеси.

"В Одесі! Щоб відзначити підтримку Францією суверенітету України, сьогодні, як і вчора", – йдеться в її Twitter.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував за візит і зазначив, що чекає на обговорення ролі Франції в міжнародній танковій коаліції, "Формулі миру" та програмі "Зерно з України".

"Bienvenue à Odesa (ласкаво просимо до Одеси, – прим. ред.). Дякуємо за ваш сміливий візит. З нетерпінням чекаю на обговорення ролі Франції в міжнародній танковій коаліції, "Зерно з України" та "Формулі миру". Українсько-французьке партнерство залишається вирішальним для припинення російської агресії та відновлення миру", – написав він.

Bienvenue à Odesa, @MinColonna. Thanks for your brave visit. Looking forward to discussing France’s role in the international tank coalition, Grain From Ukraine, and Peace Formula. The Ukrainian-French partnership remains crucial to ending Russian aggression and restoring peace. https://t.co/boWWqIiQe3 pic.twitter.com/xbE0vtz4zm