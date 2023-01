Про це пише кореспондент Foreign Policy Джек Детч із посиланням на заяву чиновника Міністерства оборони США.

За словами чиновника Пентагону, російське командування нібито відправляє десятки тисяч мобілізованих солдатів частин запасу для зміцнення позицій, ослаблених боями на Бахмутському напрямку.

Представник американського оборонного відомства нібито назвав цих солдатів "погано навченими" та "погано озброєними".

Він також додав, що мобілізованих росіян спішно кидають на поле бою.

NEW: Russia is sending in tens of thousands of mobilized replacement troops to strengthen positions in the Ukraine weakened by fighting in Bakhmut: senior U.S. military official



U.S. assesses these troops are "ill-equipped, ill-trained, and rushed to the battlefield."