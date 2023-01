Відповідну заяву зробив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, його слова наводить канцелярія глави польського уряду.

"Поразка України може стати прелюдією до Третьої світової війни, тому сьогодні немає причин блокувати підтримку Києва і відкладати справу на невизначений термін", — сказав Моравецький.

Польський прем’єр-міністр закликав уряд Німеччини проявити рішучість і надати Україні всі види озброєнь.

PM @MorawieckiM in #Berlin: The defeat of #Ukraine may become a prelude to World War III, so today there is no reason to block support for Kyiv and postpone matters indefinitely. I call on the German government to act decisively by supplying all sorts of weapons to Ukraine.