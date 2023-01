Про це йдеться в розвідувальному огляді, який опублікувало Міністерство оборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, російське командування оцінило ділянку фронту поблизу Кремінної як дуже вразливу.

Щоб посилити позиції своєї армії в цьому районі, Росія на початку січня перекинула сюди окремі підрозділи 76-ї дивізії ПДВ.

У Міноборони Великої Британії нагадали, що до листопада 2022 року практично весь склад Повітряно-десантних військ РФ був розташований на ділянці фронту на північ від тоді ще окупованого Херсона.

Після виведення військ із правобережної частини Херсонської області російські десантники були передислоковані в південні та східні регіони України.

Британська розвідка припускає, що командування РФ намагається використовувати сили ПДВ відповідно до їхньої ролі у військовій доктрині — як елітні сили швидкого реагування.

