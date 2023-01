Про це глава зовнішньополітичного відомства країни написав у своєму Twitter-акаунті.

"Україна вдячна партнерам за військову допомогу, але ми повинні залишатися чесними один з одним: ніхто не зробив достатньо, поки російські чоботи залишаються на українській землі", — зазначив Кулеба.

За його словами, передача озброєння українській армії є найкоротшим шляхом до відновлення миру як в Україні, так і за її межами.

Ukraine is grateful to partners for their military aid, but we should remain honest with one another: no one has done enough as long as Russian boots remain on Ukrainian ground. Arming our country for victory is the shortest way to restoring peace and security in Europe & beyond.