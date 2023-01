Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, щонайменше з червня 2022 року ВКС Росії використовували Су-57 FELON для виконання місій проти України. Ці місії обмежувалися польотами над територією Росії та запуском ракет великої дальності класу "повітря-земля" або "повітря-повітря" територією України.

За даними британської розвідки, FELON - це найдосконаліший російський надзвуковий бойовий літак п'ятого покоління, в якому використовуються технології малопомітності та передова авіоніка. На останніх доступних зображеннях видно, як п'ять літаків FELON припарковано на авіабазі Актюбінськ, де знаходиться 929-й Центр польотів. Оскільки це єдина відома база FELON, ці літаки, ймовірно, брали участь в операціях проти України.

(6/6) Defence Intelligence analysis of this satellite image, dated 25 December 2022, identified five Su-57 FELON multirole aircraft at Akhtubinsk airfield, Russia. pic.twitter.com/UT1lMXwsxb