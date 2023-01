Про це вона написала у своєму Twitter.

"Нехай анонсоване припинення вогню на православне Різдво буде кроком до миру", - написала Каталін Новак.

У коментарях чимало користувачів відповіли їй новинами про чергову повітряну тривогу в Україні, ранковий обстріл Херсона, продовження важких боїв під Бахмутом.

Let the announced #ceasefire throughout the orthodox Christmas be a step towards #peace!