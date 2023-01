Про це повідомило інтернет-видання Postimees.

"Соціальні мережі поширюють інформацію, що вводить в оману, про нашу діяльність у Росії. Інформація та заяви, які приписуються керівництву компанії Bonduelle, є хибними", - йдеться в офіційному Twitter Bonduelle.

The Bonduelle group denies the information spread about it on Russian social networks. pic.twitter.com/elpXvtOOtC