Національна опера України проводить гастролі в Токіо (Японія), до того ж шаленим успіхом. Про це повідомив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в Telegram.

Він зазначив, що кожен виступ Національної опери України у столиці Японії супроводжують овації, а також українські синьо-жовті прапори.

"Гастролі Національної опери України у Токіо проходять з тріумфальним успіхом. Овації та прапори України супроводжують кожен виступ", – повідомив Ткаченко.

На відео, публікованому Ткаченком, зал аплодує українським оперним виконавцям протягом майже 6 хвилин.

Як повідомляли Українські Новини, Львівська Національна Опера й Одеська Опера отримали звання Opera Company of the year 2022 на The International Opera Awards. Ця нагорода є найвищим визнанням в оперному мистецтві.

Зазначається, що українські опери продовжили працювати після початку повномасштабної війни в Україні – під час обстрілів в за відсутності електроенергії.

Ще на початку червня головний режисер Національної опери України, народний артист України Анатолій Солов'яненко заявив, що з репертуару Національної опери виключено всі вистави російських композиторів.