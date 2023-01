Відео ефіру поширили в соціальній мережі.

У момент ракетної атаки журналіст телеканалу Поль Гасньє починав прямий ефір. Пізніше цей момент показали в ток-шоу на TMC. Пізніше журналіст зв'язався зі студією з безпечного місця та розповів, що він та інші члени знімальної групи не постраждали.

За словами місцевих жителів, обстріл, який побачили французькі глядачі, стався недалеко від готелю "МАН". Після цього обстрілу був ще один удар, внаслідок якого і почалася пожежа на льодовій арені "Альтаїр".

В готелі, про який йде мова, в момент обстрілу перебував кореспондент німецької газети Bild Бьорн Штрітцель. Він отримав легке поранення — порізався осколком скла, яке розбилося внаслідок удару. За його словами, після цього обстрілу було ще два влучання по Дружківці.

Thanks for all the messages, I am fine, just a cut on the forehead most likely by glass splinter.

Was having dinner when the blast happened (not quite sure about the ordnance, haven’t found any debris yet). https://t.co/zk9RRVMkGg