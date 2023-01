Про це розповів уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин у своєму Twitter.

"Ця тема є постійним елементом пропагандистських зусиль у російському інфопросторі, спрямованих на російську громадськість", - йдеться у повідомленні.

Жарин опублікував скріншоти російських новин, в яких кремлівський політолог Алєксєй Подберьозкін заявляє про нібито масові втрати серед польських добровольців. Зокрема, він запропонував "відправити тіла поляків з фронту в Україні до посольства Польщі в Москві".

Russian propaganda continues to promote lies about the alleged massive participation and huge losses among "Polish mercenaries" in the war in Ukraine.



This topic is a constant element used in propaganda efforts in the Russian infosphere aimed at the Russian public. pic.twitter.com/drS9aRAtLg