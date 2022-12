Президент Володимир Зеленський під час свого виступу в парламенті передав офіцеру Збройних сил України печатку президента США. Раніше у Вашингтоні глава держави отримав її від президента Джо Байдена.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"Пам’ятаєте що Зеленський привіз президенту США нагороду, яка належала воїну з Бахмута. І Байден у відповідь передав спеціальний символ від президента США", — написав депутат.

За словами Гончаренка, Зеленський передав цю печатку офіцеру ЗСУ прямо під час свого виступу у Верховній Раді.

Гончаренко також показав фотографії президентської печатки, яку отримав військовий.

Печатка президента США (The seal of the president of the United States) — спеціальний знак, який використовується для маркування кореспонденції президента США з Конгресом, а також як символ глави Білого дому.

Як повідомляли Українські Новини, 21 грудня президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом передав йому "Хрест бойових заслуг" — нагороду військовослужбовців ЗСУ.

Тоді Зеленський сказав, що ця нагорода належить капітану ЗСУ, який командує батареєю ракетних установок HIMARS.

Байден сказав, що у відповідь передасть українському воїну пам’ятний знак, який американські військові називають командирською монетою.