Про це повідомляє Міноборони.

У відомстві показали дорогу до Бахмута. По дорозі у місто військові завжди ризикують потрапити під обстріл. Декілька вибухів видно в опублікованому ролику.

Bakhmut is for those who have guts.

Bakhmut is the city of heroes.

We will never surrender.

We will win. pic.twitter.com/ytQN4bRm0S