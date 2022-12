Про це повідомляє NetBlocks у Twitter.

"Показники свідчать про погіршення зв'язку та, відповідно, енергопостачання у Києві та його околицях після нічних атак російських дронів-камікадзе на цивільні об'єкти критичної інфраструктури", — йдеться в повідомленні.

Там додали, що зараз у столиці фіксують проблеми з інтернетом, які є серйознішими, ніж у день попереднього удару РФ по столиці.

Масовані обстріли РФ також призвели до значного дефіциту електроенергії. Наразі в Києві цей показник становить 50 %.

