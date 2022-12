Про це йдеться на сторінці Маска у соціальній мережі та у публікації CNN.

Опитування, запущене Маском, закінчилося тим, що 57,5% користувачів проголосували "за", а 42,5% — "проти" того, щоб Маск пішов з посади керівника "Твіттера". Загалом проголосували близько 17 млн людей.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.