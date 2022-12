Про це колаборант Сальдо написав у своєму Telegram-каналі.

"Начебто представник поважної організації, а порушив порядок перетину державного кордону Російської Федерації. Це безсовісно, соромно і непристойно", — заявив колаборант.

Сальдо також звинуватив заступника генсека ООН у нібито ігноруванні одного з принципів міжнародного права. Йдеться про право нації на самовизначення.

Мартін Гріффітс справді відвідував звільнений від російських окупантів Херсон. Про це він сам повідомив у своєму Twitter-акаунті.

За його словами, він подивився, як жителі міста отримують продовольчі набори та теплий одяг, який передали гуманітарні організації та волонтери.

Today I witnessed the resilience of the people of Kherson.



It was encouraging to see people gathering at a centre and getting a hot meal, bread or winter clothes provided by aid workers and also volunteers.



But as a young volunteer called Liza told me, needs here are immense. pic.twitter.com/DefwnmYVad