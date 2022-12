Так, увечері 13 грудня Єрмак опублікував новий ребус, який складається з емоджі. Цього разу це зображення ракети, сніжинки та черепа.

Деякі вважають, що ребус стосується поставок озброєння.

I think it's the new patriot missiles coming from the U S

У мережі припускають, що загадкове повідомлення може стосуватися населеного пункту Сніжне в Донецькій області.

Сніжне Донецької області. Скріншот Google Maps

Також українці висловлюють незадоволення через ребуси голови ОП.

Please use words! I like the rocket emoji but i would prefer something like: we have ATACMS...💥