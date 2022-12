Про це йдеться в соціальних мережах журналу.

Іншими номінантами на звання "людини року" були глава Китаю Сі Цзіньпін, керівник SpaceX, Tesla й Twitter Ілон Маск, Верховний суд США, учасники протестів в Ірані та декілька американських політиків.

TIME присвятив Зеленському велику статтю, де розповідається про вторгнення Росії в Україну. Там підкреслюють, що Зеленський не злякався та не втік з України. А за 9 місяців політик суттєво змінився.

"Тепер, через пів року, трансформація стала помітнішою. Помічники, які колись вважали його легковажним, тепер хвалять його витривалість. Дрібниці, які колись могли засмутити його, тепер викликають не більше ніж знизування плечима", – йдеться в статті.

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa