"Безстрашні. Незламні. У День Збройних Сил України ми вшановуємо воїнів-героїв України, які борються за свої родини, свої домівки та своє вільне майбутнє", - написала Брінк.

Undaunted. Unbreakable. On Ukrainian Armed Forces Day, we salute Ukraine's heroic warriors fighting for your families, your homes, and your free future. @GeneralStaffUA pic.twitter.com/mcx9gVzmJR

"Сьогодні - День Збройних сил України. Ці героїчні чоловіки та жінки протистоять російському агресору, наближаючи перемогу України. Європейський Союз радо і гордо підтримує їх зброєю та тренуваннями. Слава Україні!", - написав посол ЄС в Україні Матті Маасікас, долучивши до допису зворушливий ролик з нагоди дня ЗСУ.

Today is the Day of the Armed Forces of Ukraine. These heroic men and women are resisting the #Russian aggressor, bringing Ukraine's victory closer. The European Union is proud and humbled to support them with weapons and training. Слава Україні! #StandWithUkraine pic.twitter.com/eciW8CzzS7