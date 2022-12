Про це свідчать дані організації NetBlocks, яка стежить за кібербезпекою та управлінням інтернетом.

"Показники показують, що зв'язок постраждав у більшості регіонів на тлі нових російських ракетних атак у понеділок", — ідеться в повідомленні.

Згідно з інформацією NetBlocks, найбільші проблеми з підключенням до інтернету спостерігалися в Одеській, Сумській та Житомирській областях.

⚠️ Confirmed: Metrics show that #Ukraine's connectivity has been impacted in multiple regions amid new Russian missile attacks on Monday morning, with authorities also implementing emergency shutdowns to relieve the grid 📉



📰 Background: https://t.co/S0qJQ7CbNv pic.twitter.com/K1wr5x18Ju