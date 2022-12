Про це він написав у своєму Twitter.

"Шановні політики, експерти, медіа та наукові кола за кордоном. Я знаю, що декому з вас важко уявити українську перемогу, але ми на шляху до неї. Краще вже зараз готуватися до поразки Росії, а не пояснювати, чому Україна не може чи не повинна перемогти", - написав Кулеба.

Dear policy-makers, experts, media, and academia abroad. I know that some of you struggle to imagine a Ukrainian victory, but we are on the way to it. It is better to prepare for a Russian defeat already now, instead of trying to explain why Ukraine can not or should not win.