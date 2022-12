Першим фотографії опублікував телеграм-канал "Поздняков 3.0". Згодом про них написав блогер Сергій Стерненко. Пізніше його запис прокоментував журналіст Bellingcat Христо Грозєв.

На першому знімку — двоє повішаних людей, на другому — три. У всіх на головах мішки, а руки зв'язані за спиною. На одному з повішаних одяг у крові. На грудях — таблички з написами "Зрадник луганського народу" та "Він передавав відомості ворогові СМЕРШ".

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що поки перевіряється справжність цих фотографій.

"Ми не маємо на 100% перевіреної інформації, що це не фейк. Дуже не хотілося б, щоб ми поширювали недостовірну інформацію. Тому що це саме те, чого хоче кремлівський режим. Це те, чого хочуть окупанти для того, щоб потім звинувачувати якраз нас у різних своїх фейках чи в тому, що ми розповсюджуємо недостовірну інформацію", — зазначив Гайдай.

These photos of allegedly hanged "collaborators with Ukraine" were published first by Russian telegram channels and there seem to be no retractions/rebuttals on Russian side (and in fact lots of proudly endorsing comments). https://t.co/Ip0tWjCBgg